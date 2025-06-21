Промеса доставили в Нидерланды

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Бывший футболист московского «Спартака» Квинси Промес был доставлен в Нидерланды, сообщает De Telegraaf со ссылкой на прокуратуру Амстердама.
Отмечается, что после прибытия из аэропорта Схипхол выехали два фургона Королевской военной полиции Нидерландов. В одном из них, вероятно, находился игрок.
Ранее прокуратура Нидерландов подтвердила РИА Новости, что Промес был экстрадирован в страну из ОАЭ. 12 июня газета Telegraaf сообщала об аресте Промеса в Дубае. Отмечалось, что если нидерландский футболист был взят под стражу по запросу прокуратуры Нидерландов о его экстрадиции, его доставят в Нидерланды в сопровождении Королевской военной полиции. В этом случае ему придется отбывать наказание сроком семь с половиной лет.
Ранее в июне в Апелляционном суде Амстердама состоялось предварительное заседание по апелляциям Промеса на решения по двум уголовным делам. В ходе слушания был рассмотрен запрос защиты футболиста о приостановке действия ранее выданного судом постановления о его аресте, который в итоге отклонили.
В Нидерландах в отношении Промеса заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок «Спартака» был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата — к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года.