Промеса доставили в Нидерланды

Ранее прокуратура Нидерландов подтвердила РИА Новости, что Промес был экстрадирован в страну из ОАЭ. 12 июня газета Telegraaf сообщала об аресте Промеса в Дубае. Отмечалось, что если нидерландский футболист был взят под стражу по запросу прокуратуры Нидерландов о его экстрадиции, его доставят в Нидерланды в сопровождении Королевской военной полиции. В этом случае ему придется отбывать наказание сроком семь с половиной лет.