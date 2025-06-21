Суд Амстердама продлил срок предварительного заключения Промеса

ГААГА, 21 июн — РИА Новости. Апелляционный суд Амстердама на заседании в субботу продлил срок предварительного заключения бывшего футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса, сообщила РИА Новости руководитель отдела коммуникаций и информации инстанции Анья Зандберген.
«Только что завершилось слушание по делу Квинси Промеса. Срок его предварительного заключения был продлен», — сообщила Зандберген.
В субботу Апелляционный суд Амстердама провел заседание по поводу ордера на арест футболиста, чтобы решить, останется ли Промес под стражей или будет ожидать судебного процесса на свободе.
В пятницу прокуратура Нидерландов подтвердила РИА Новости, что футболист Квинси Промес был экстрадирован в страну из ОАЭ. В субботу подозреваемый предстал перед судьей в Амстердаме.
Ранее в июне в Апелляционном суде Амстердама состоялось предварительное заседание по апелляциям Промеса на решения по двум уголовным делам. В ходе слушания был рассмотрен запрос защиты футболиста о приостановке действия ранее выданного судом постановления о его аресте. Суд отклонил запрос защиты.
В Нидерландах в отношении Промеса, проживающего в Дубае, заведены два уголовных дела — о контрабанде наркотиков и о нападении на двоюродного брата. По делу о контрабанде кокаина бывший игрок «Спартака» был приговорен окружным судом Амстердама к шести годам тюремного заключения, за нападение на двоюродного брата — к полутора годам лишения свободы. Футболист был объявлен в международный розыск. Защита обжаловала в Апелляционном суде Амстердама оба решения.
Бывший нападающий московского «Спартака» находился в заключении в Дубае с марта 2024 года в ожидании решения о возможной экстрадиции в Нидерланды после того, как его признали виновным по двум уголовным делам. Полиция Дубая задержала игрока 29 февраля 2024 года при прохождении пограничного контроля в международном аэропорту Аль-Мактум при вылете из ОАЭ в Россию. В середине мая того же года Промес был освобожден из-под стражи в Дубае на определенных условиях. Контракт «Спартака» с Промесом истек 30 июня 2024 года.