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«Овьедо» сыграет в Ла Лиге впервые со времен Онопко — с 2001 года. 40-летний Касорла забил «Мирандесу» с пенальти в ответном матче плей-офф

Команда Велько Пауновича, в составе которой выступает 40-летний Санти Касорла, в финале плей-офф сначала проиграла «Мирандесу» со счетом 0:1, а затем победила его 3:1. Касорла забил первый гол своей команды — с пенальти.

Источник: Спортс"

«Овьедо» примет участие в розыгрыше Ла Лиги впервые с 2001 года. Тогда за астурийцев играл Виктор Онопко (ушел в «Райо Вальекано» в 2002-м).