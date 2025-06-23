Рюдигер подвергся оскорблениям с трибун после падения в штрафной «Пачуки». Судья матча КЧМ активировал антирасистский протокол

На 93-й минуте немецкий защитник «Мадрида» упал в штрафной мексиканцев после отмашки Густаво Кабраля. Рюдигер стал апеллировать к судье Рамону Абатти, утверждая, что соперник фолил на нем. Пенальти не был назначен.