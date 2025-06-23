Рюдигер подвергся оскорблениям с трибун после падения в штрафной «Пачуки». Судья матча КЧМ активировал антирасистский протокол

На 93-й минуте немецкий защитник «Мадрида» упал в штрафной мексиканцев после отмашки Густаво Кабраля. Рюдигер стал апеллировать к судье Рамону Абатти, утверждая, что соперник фолил на нем. Пенальти не был назначен.
Немец и аргентинец стали выяснять отношения, и партнерам по команде пришлось растаскивать их в стороны.
На 95-й минуте бразильский арбитр активировал антирасистский протокол — показал скрещенные руки. Как сообщает As, это произошло из-за оскорблений в адрес Рюдигера с трибун.
Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу.
Изображение: кадр из трансляции DAZN.
Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.