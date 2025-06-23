Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
Все коэффициенты
П1
5.75
X
3.60
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
04:00
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
26.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
4
:
Видад
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.77
П2
5.30

Рюдигер подвергся оскорблениям с трибун после падения в штрафной «Пачуки». Судья матча КЧМ активировал антирасистский протокол

«Реал» победил «Пачуку» (3:1) во 2-м туре группового этапа клубного чемпионата мира.

Источник: Спортс"

На 93-й минуте немецкий защитник «Мадрида» упал в штрафной мексиканцев после отмашки Густаво Кабраля. Рюдигер стал апеллировать к судье Рамону Абатти, утверждая, что соперник фолил на нем. Пенальти не был назначен.

Немец и аргентинец стали выяснять отношения, и партнерам по команде пришлось растаскивать их в стороны.

На 95-й минуте бразильский арбитр активировал антирасистский протокол — показал скрещенные руки. Как сообщает As, это произошло из-за оскорблений в адрес Рюдигера с трибун.

Игра была остановлена на несколько минут, а затем команды доиграли встречу.

Изображение: кадр из трансляции DAZN.

Спортс«» вел текстовую онлайн-трансляцию матча, в котором защитник «сливочных» Рауль Асенсио получил прямую красную карточку на 7-й минуте.