Брейдо про статью о проблемах Челестини из-за работы в ЦСКА: «Полные идиотизма прыжочки. В европейской журналистике спорта нет, как и фактчекинга. А мы еще смеем ругаться на российскую»

Экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини недавно возглавил московский клуб, заключив контракт на два года с опцией продления еще на один. Утверждается, что специалист не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5−6 лет — это связано с наложенными на "ВЭБ.