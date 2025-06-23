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Брейдо про статью о проблемах Челестини из-за работы в ЦСКА: «Полные идиотизма прыжочки. В европейской журналистике спорта нет, как и фактчекинга. А мы еще смеем ругаться на российскую»

Экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини недавно возглавил московский клуб, заключив контракт на два года с опцией продления еще на один. Утверждается, что специалист не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5−6 лет — это связано с наложенными на "ВЭБ.

Источник: Спортс"

Экс-тренер «Базеля» Фабио Челестини недавно возглавил московский клуб, заключив контракт на два года с опцией продления еще на один. Утверждается, что специалист не сможет использовать полученные в ЦСКА деньги в Швейцарии и Испании из-за риска сесть в тюрьму на 5−6 лет — это связано с наложенными на «ВЭБ.РФ» санкциями.

"А мы еще иногда смеем ругаться на российскую спортивную журналистику.

А тут читаешь когда-то уважаемые европейские издания (швейцарская ежедневная газета Blick — Спортс«“) и понимаешь, что в их спортивной журналистике спорта нет в принципе. Как и фактчекинга. ЦСКА не находится ни под европейскими, ни под швейцарскими санкциями, как и не принадлежит ВЭБ.

Впрочем, вполне ожидаемые и полные идиотизма с их стороны прыжочки на Фабио. Год назад также пытались воздействовать на Миралема Пьянича, но время все расставило по своим местам", — написал директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо.