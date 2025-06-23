Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Зальцбург
0
:
Аль-Хиляль
0
Все коэффициенты
П1
6.19
X
3.60
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
04:00
Манчестер Сити
:
Аль-Айн
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
26.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Пачука
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
4
:
Видад
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
22:00
Сиэтл
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.77
П2
5.30

Алонсо про 3:1 с «Пачукой»: «Реал» почти весь матч провел в меньшинстве, ценим эту победу. Поговорю с Асенсио о красной, лучше пропустить первыми, чем играть вдесятером"

"Очень важная победа. Мы ценим ее из-за всего контекста, в котором она добыта. Мы почти весь матч провели в меньшинстве, это тяжело, и я доволен там, насколько умно мы действовали.

Источник: Спортс"

Красная карточка — это печально, это ошибка, которая оказала решающее влияние на всю игру. От нее изменился весь подход. Такие ситуации должны служить уроком. Лучше пропустить первыми, чем весь матч играть вдесятером. Мы с Раулем Асенсио это обсудим, надо стараться избегать подобного. Остальное же мне понравилось«, — сказал главный тренер “Реала” в эфире DAZN.