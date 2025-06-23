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Глушаков не ждет успехов от «Спартака»: «Не вижу, за счет чего будет прогресс — стабильно в пятерке. Нужна вообще пертурбация, иногда нелогичные трансферы»

В прошлом сезоне команда Деяна Станковича заняла четвертое место в таблице Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Ждете от «Спартака» успехов в новом сезоне?

— Пока нет.

— Почему?

— Нет ни трансферов, ничего еще. Пока не вижу, за счет чего будет прогресс. Стабильно будет в пятерке.

— Трансферы нужны даже с учетом того, как потратился «Спартак» зимой?

— Нужна вообще пертурбация в «Спартаке». Не только с игроками.

Много есть нюансов. Иногда нелогичные трансферы, подписания. Многое с этим связано. Невооруженным глазом видно все это, если посмотреть на результаты.

— Удивило подписание нового контракта с Деяном Станковичем?

— Удивило.

— Как надо было поступить?

— Пусть поработает. А потом можно его продлить за полгода до окончания контракта. Это было бы логично.

Сейчас посмотрим, что будет у «Спартака» в первые семь-десять игр, — сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.