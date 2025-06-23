Глушаков не ждет успехов от «Спартака»: «Не вижу, за счет чего будет прогресс — стабильно в пятерке. Нужна вообще пертурбация, иногда нелогичные трансферы»

— Ждете от «Спартака» успехов в новом сезоне?
— Пока нет.
— Почему?
— Нет ни трансферов, ничего еще. Пока не вижу, за счет чего будет прогресс. Стабильно будет в пятерке.
— Трансферы нужны даже с учетом того, как потратился «Спартак» зимой?
— Нужна вообще пертурбация в «Спартаке». Не только с игроками.
Много есть нюансов. Иногда нелогичные трансферы, подписания. Многое с этим связано. Невооруженным глазом видно все это, если посмотреть на результаты.
— Удивило подписание нового контракта с Деяном Станковичем?
— Удивило.
— Как надо было поступить?
— Пусть поработает. А потом можно его продлить за полгода до окончания контракта. Это было бы логично.
Сейчас посмотрим, что будет у «Спартака» в первые семь-десять игр, — сказал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков.