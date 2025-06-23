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Семшов о Челестини в ЦСКА: «Немного странно, почему не назначили Березуцкого. С таким составом команда все равно будет претендовать на медали»

Швейцарский специалист был назначен на пост главного тренера команды вместо Марко Николича.

Источник: Спортс"

"Пока непонятно, чего ждать. Для меня немного странно, почему не назначили Березуцкого, который был в штабе Николича.

Что будет при Челестини? Будет ли он менять команду под себя сразу или со временем? Оставит это на зимнюю паузу, где будет больше времени?

Николич под себя команду только-только выстроил. Весеннюю часть они очень хорошо провели, выиграли бронзу в РПЛ и Кубок России.

Очень тяжело что-то предугадать, но, думаю, с таким составом ЦСКА все равно будет претендовать на медали", — сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.