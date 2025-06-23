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Аршавин о сборной: «С Нигерией здорово выглядели, за последние 2 года интересные ребята подобрались. РФС делает хорошие шоу, мероприятия — не просто матч, а нечто большее»

"Мне понравилось, что сборная интересно выглядит, причем не по матчам в июне. А когда вызвали Дзюбу, мы совещались, сложилось мнение, что интересные ребята подобрались за последние два года работы Карпина.

Источник: Спортс"

"Мне понравилось, что сборная интересно выглядит, причем не по матчам в июне. А когда вызвали Дзюбу, мы совещались, сложилось мнение, что интересные ребята подобрались за последние два года работы Карпина. Такие индивидуальности, интересные футболисты со своими специфическими качествами, которые проявляют на поле.

Я много раз говорил в начале отстранения, что было вообще все равно, с кем играет сборная, где. Но РФС делает хорошие шоу, предматчевые мероприятия. За день команда куда-то ездит, ветеранов подвозят. Не просто матч, а нечто большее, особенно когда вне Москвы.

Что касается последних матчей, с Нигерией здорово выглядели. Но в атлетизме наша сборная не то, чтобы проигрывала, а просто другой подход — ребята-машины [у соперника].

С Беларусью [игру] не смотрел. Но за Гладышева рад, забил четыре мяча за сборную. Вошел точно в историю, до этого Дзюба и Саленко забивали столько", — сказал бывший игроки сборной России.