Аршавин о сборной: «С Нигерией здорово выглядели, за последние 2 года интересные ребята подобрались. РФС делает хорошие шоу, мероприятия — не просто матч, а нечто большее»

Я много раз говорил в начале отстранения, что было вообще все равно, с кем играет сборная, где. Но РФС делает хорошие шоу, предматчевые мероприятия. За день команда куда-то ездит, ветеранов подвозят. Не просто матч, а нечто большее, особенно когда вне Москвы.