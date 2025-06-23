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Прославившийся на всю Россию комментатор оправдался за «пьяный матч»

САРАТОВ, 23 июн — РИА Новости. Саратовский футболист Владимир Липелис заявил РИА Новости, что трезвым комментировал матч между юношескими командами, видео с которого разошлось в социальных сетях.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник в соцсетях появилось видео с матча между «СШОР-14 Волга» из Саратова и «Бомббар» из Тольятти, в ходе которого один из комментаторов, Липелис, хриплым голосом, растягивая слова, говорил, что на поле «пошла тепленькая», и пел в эфире. Многие зрители предположили, что мужчина вышел в эфир в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не пью вообще, от слова полностью, за рулем был, с детьми. У меня два высших образования, чемпион России, первый разряд по шахматам, тренирую детей. Люблю шутить, но я брутальный очень. Был абсолютно трезвый. А почему я разговариваю так? У меня удалили зуб — “восьмерку”, десна закусывает “семеркой”, из-за этого, грубо говоря, “жует кассету”. Я всей душой болел за “СШОР-14 Волга”! Я не фанател, а болел! Хорошо играла эта команда из Тольятти, но я пришел и искренне болею за “СШОР-14 Волга”, тренера хорошо знаю. Я абсолютно адекватный, это моя душа так спела. Певчая птица! Я, конечно, не Губерниев, но могу его в отпуск подменить, если нужно», — сказал собеседник агентства.

«Это все знают — (фильм) “Ирония судьбы, или С легким паром”. Ипполит: “О, тепленькая пошла”. То есть игра хорошая пошла, тепленькая», — пояснил футболист сказанные им во время матча слова.

По словам Липелиса, у него есть мечта стать комментатором финального матча сборной России на чемпионате мира по футболу.

«Сейчас, конечно, мечта — прокомментировать сборную России — дай бог допустят — в финале чемпионата мира, выиграть у бразильцев 2:0, и чтобы Валерий Георгиевич (Карпин, главный тренер сборной — прим. ред.) поднял Кубок мира, и чтобы вся страна у нас сходила с ума минимум неделю, пела, танцевала, как в Аргентине, и Валерия Георгиевича боготворила», — заключил собеседник агентства.