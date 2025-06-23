Прославившийся на всю Россию комментатор оправдался за «пьяный матч»

«Я не пью вообще, от слова полностью, за рулем был, с детьми. У меня два высших образования, чемпион России, первый разряд по шахматам, тренирую детей. Люблю шутить, но я брутальный очень. Был абсолютно трезвый. А почему я разговариваю так? У меня удалили зуб — “восьмерку”, десна закусывает “семеркой”, из-за этого, грубо говоря, “жует кассету”. Я всей душой болел за “СШОР-14 Волга”! Я не фанател, а болел! Хорошо играла эта команда из Тольятти, но я пришел и искренне болею за “СШОР-14 Волга”, тренера хорошо знаю. Я абсолютно адекватный, это моя душа так спела. Певчая птица! Я, конечно, не Губерниев, но могу его в отпуск подменить, если нужно», — сказал собеседник агентства.