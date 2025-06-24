Жорди Альба: «Всегда говорил, что Энрике — лучший в мире. “Интер Майами” постарается победить “ПСЖ”. Почему бы и нет?»

«Для клуба это замечательное достижение. Теперь нам предстоит встретиться против “ПСЖ” — и это будет очень сложно. Посмотрим, сможем ли мы выстоять.
Мы сражались во всех трех матчах. Однако сейчас мы говорим о победителе Лиги чемпионов.
Мы знаем их футболистов, их тренера. Мне повезло играть под его руководством, и я всегда говорил, что он лучший в мире.
Мы постараемся их победить. Почему бы и нет? Это футбол. Посмотрим, насколько далеко мы сможем зайти«, — сказал защитник “Интер Майами” Жорди Альба.