«Бенфика» выиграла группу С на клубном ЧМ. «Бавария» стала 2-й и вышла на «Фламенго»

Игра «Бока Хуниорс» (1 очко) и «Окленд Сити» (0) еще не завершилась. Она прервана из-за непогоды.
В плей-офф «Бавария» встретится с «Фламенго», а «Бенфика» сыграет с «Челси» или «Эсперанс».
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ФК «Бавария»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
Самый титулованный клуб ФРГ и одна из популярнейших футбольных команд мира. История ФК «Бавария» полна интересных деталей. Хроники тернистого пути легенд немецкого футбола, их рекорды и достижения, тайны символики, актуальный состав и статистика матчей — в нашей статье.Читать дальше