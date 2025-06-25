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Неймар и «Сантос» подписали контракт до конца 2025-го с опцией продления

Бразильский клуб объявил о подписании нового соглашения с 33-летним нападающим. Оно рассчитано до конца 2025 года и содержит опцию дальнейшего продления.

Источник: Спортс"

Неймар вернулся в «Сантос» в конце января этого года. С тех пор он провел за команду 12 матчей во всех турнирах и забил 3 гола.

Подробную статистику игрока можно найти здесь.