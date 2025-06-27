Саудовская лига сохранила Роналду и мечтает о Месси, а Миранчук, похоже, вернется в Россию

Что, впрочем, не мешает появлению новых слухов о ближневосточных вариантах Месси. Так, Diario Sport уверяет, что во время КЧМ-2025 в США с Хорхе Месси — отцом и агентом аргентинской звезды — планирует встретиться руководство «Аль-Хиляля». Саудовцы хотят оценить вероятность трансфера уже этим летом. Если это действительно так, то их может мотивировать то, что Месси пока не продлил истекающий в декабре контракт с «Интер Майами». О близости этого события писали еще в апреле, но позже появилась информация, что Лео не торопит события, изучая возможность вернуться в Европу.