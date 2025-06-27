Саудовская лига сохранила Роналду и мечтает о Месси, а Миранчук, похоже, вернется в Россию

В ожидании официальных сообщений
В четверг самым упоминаемым в России бразильским клубом явно стал «Фламенго». Во-первых, в «Зените» не стали опровергать информацию о готовящемся переходе 28-летнего полузащитника сборной Бразилии Жерсона. Напомним, ранее сообщалось, что оцениваемый в 25 миллионов евро трансфер будет оформлен после того, как футболист завершит свои выступления на КЧМ-2025.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев, отвечая на вопрос «СЭ» о вероятности подписания Жерсона, заметил: «Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений».
Кроме того, как стало известно «СЭ», после приостановки возобновились переговоры между «Динамо» и «Фламенго» по переходу Хорхе Карраскаля. Главный вопрос — гарантии перевода средств на счет московского клуба. Как сообщали ранее бразильские СМИ, красно-черные предлагали за 27-летнего колумбийца 12 миллионов с бонусами.
В то же время к переходу в «Динамо» все ближе 30-летний нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Хотя в комментарии для «СЭ» генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров обошелся без конкретики. А по поводу Карраскаля заметил, что с ним контактируют и ждут приезда в расположение команды.
Миранчук не вернется в «Локомотив»
Как утверждает Metaratings, «Спартаку» предложили вариант с подписанием полузащитника «Сьона» Антона Миранчука. Однако красно-белые на данный момент не проявляют заинтересованность в услугах 29-летнего футболиста сборной России.
По данным «СЭ», Миранчук действительно готов рассмотреть предложения топ-клубов РПЛ, однако его представители на данный момент не ведут никаких переговоров. При этом, по нашей информации, возвращение Миранчука в «Локомотив» маловероятно в силу высокой конкуренции на позиции, а также финансовой составляющей.
Турецкая неопределенность
Теперь — о новостях из Турции. В этой стране продолжит карьеру 31-летний экс-защитник «Химок» Георгий Джикия. Причем в клубе, где ранее выступали другие бывшие спартаковцы — Федор Кудряшов, Фернандо и Луиз Адриано.
«Мы подписали контракт с “Антальяспором”. Сделка закрыта. Остались только технические нюансы. С клуба должны снять трансферный бан, но это произойдет в самое ближайшее время. Тогда клуб официально объявит о подписании», — сказал агент футболиста Владимир Кузьмичев «СЭ».
Кроме того, Кузьмичев рассказал о перспективах покинувшего ЦСКА 28-летнего полузащитника Рифата Жемалетдинова: «С турецкими клубами невозможно сказать точно, близка ли сделка к завершению или нет. Там все нестабильно. Мы ведем переговоры с несколькими турецкими командами. Но больше ничего конкретного на сегодняшний день сказать не могу».
А еще есть вероятность, что РПЛ покинет 23-летний нападающий «Краснодара» Олакунле Олусегун. Возможное направление — второй английский дивизион. «Действительно, есть интерес к Олусегуну от “Ковентри”, “Саутгемптона”, КПР и “Уотфорда”. Но не более того», — сказал агент нигерийца Вильям Д’Авила «СЭ».
Он остается
СМИ по всему миру долгое время искали некие намеки и тайные знаки в поступках или записях Криштиану Роналду в социальных сетях, а в итоге ничего не изменилось. 40-летний португалец, который будущим летом хочет сыграть на рекордном — шестом чемпионате мира, не стал ничего менять и подписал новый контракт с «Аль-Насром». Причем соглашение рассчитано на два года, а Криш стал самым высокооплачиваемым футболистом в истории футбола. По информации журналиста Танкреди Палмери, пятикратный обладатель «Золотого мяча» будет зарабатывать 263 миллиона евро в год.
Наверное, не меньше — если не больше — в Саудовской Аравии могли бы платить Лионелю Месси. Только трудно поверить, что выбравший ради комфорта семьи МЛС 38-летний аргентинец вдруг поменяет позицию. Тем более Америке Лео необходим за год до ЧМ-2026. А подготовиться к нему в США, как показал победный Кубок Америки-2024, в этой стране можно идеально.
Что, впрочем, не мешает появлению новых слухов о ближневосточных вариантах Месси. Так, Diario Sport уверяет, что во время КЧМ-2025 в США с Хорхе Месси — отцом и агентом аргентинской звезды — планирует встретиться руководство «Аль-Хиляля». Саудовцы хотят оценить вероятность трансфера уже этим летом. Если это действительно так, то их может мотивировать то, что Месси пока не продлил истекающий в декабре контракт с «Интер Майами». О близости этого события писали еще в апреле, но позже появилась информация, что Лео не торопит события, изучая возможность вернуться в Европу.
Автор: Андрей Кузичев