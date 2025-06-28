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Бюджет «Крыльев» сократился на 500 млн и составит 2,2 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Самарской области Федорищев

«Бюджет “Крыльев Советов” сократился примерно на 500 млн рублей.

Источник: Спортс"

Но некоторые партнеры, которые выходят на заключение соглашений с клубом, определяются с объемом этой интеграции, поэтому еще возможны корректировки.

Окончательный бюджет будет сформирован в течение месяца и составит около 2,2 млрд рублей на ближайший сезон-2025/26.

До этого он был 2,7−2,8 млрд рублей за сезон — в разные годы по-разному, но примерно такая сумма.

Бюджет на следующий сезон точно покроет все нынешние потребности клуба по развитию", — сказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.