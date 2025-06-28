Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
19:00
Палмейрас
:
Ботафого
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.10
П2
3.90
Футбол. Зарубежный
23:00
Бенфика
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.65
П2
2.25
Футбол. Зарубежный
29.06
ПСЖ
:
Интер
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.20
П2
13.00
Футбол. Зарубежный
29.06
Фламенго
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
5.11
X
4.15
П2
1.68
Футбол. Зарубежный
завершен
Аль-Хиляль
2
:
Пачука
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Зальцбург
0
:
Реал
3
П1
X
П2

Бонмати госпитализировали с вирусным менингитом

Футболистка Бонмати госпитализирована с вирусным менингитом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Обладательница двух последних наград «Золотой мяч» Айтана Бонмати госпитализирована с вирусным менингитом, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Пока не ясно, выступит ли Бонмати на чемпионате Европы, который стартует 2 июля в Швейцарии. Действующие чемпионки мира (2023) и победительницы Лиги наций (2024) испанки стартуют на первенстве континента 3 июля матчем против сборной Португалии.

«После медицинских обследований у игрока футбольного клуба “Барселона” и сборной Испании Айтаны Бонмати был диагностирован вирусный менингит, ей назначено лечение. По этой причине футболистка не смогла принять участие в товарищеском матче в пятницу, в котором сборная Испании обыграла команду Японии со счетом 3:1 на стадионе “Бутарке” в Леганесе», — говорится в сообщении RFEF.

27-летняя Бонмати опубликовала в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию, на которой она лежит под капельницей на больничной койке, наблюдая за матчем своей команды против японок.