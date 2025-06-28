Бонмати госпитализировали с вирусным менингитом

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Обладательница двух последних наград «Золотой мяч» Айтана Бонмати госпитализирована с вирусным менингитом, сообщается на сайте Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).
Пока не ясно, выступит ли Бонмати на чемпионате Европы, который стартует 2 июля в Швейцарии. Действующие чемпионки мира (2023) и победительницы Лиги наций (2024) испанки стартуют на первенстве континента 3 июля матчем против сборной Португалии.
«После медицинских обследований у игрока футбольного клуба “Барселона” и сборной Испании Айтаны Бонмати был диагностирован вирусный менингит, ей назначено лечение. По этой причине футболистка не смогла принять участие в товарищеском матче в пятницу, в котором сборная Испании обыграла команду Японии со счетом 3:1 на стадионе “Бутарке” в Леганесе», — говорится в сообщении RFEF.
27-летняя Бонмати опубликовала в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) фотографию, на которой она лежит под капельницей на больничной койке, наблюдая за матчем своей команды против японок.