Бонмати госпитализировали с вирусным менингитом

«После медицинских обследований у игрока футбольного клуба “Барселона” и сборной Испании Айтаны Бонмати был диагностирован вирусный менингит, ей назначено лечение. По этой причине футболистка не смогла принять участие в товарищеском матче в пятницу, в котором сборная Испании обыграла команду Японии со счетом 3:1 на стадионе “Бутарке” в Леганесе», — говорится в сообщении RFEF.