В Подмосковье футболист умер во время матча

«На 27-м году ушел из жизни Калмыков Артем Дмитриевич, один из лучших серпуховских футболистов современности. Он стремился добиться победы не только своими физическими данными, не только натренированными скоростными качествами и отшлифованными техническими навыками. Федерация футбола Серпухова выражает соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении федерации.