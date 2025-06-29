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В Подмосковье футболист умер во время матча

26-летний футболист Артем Калмыков умер во время матча в Подмосковье.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Футболист подольского клуба «Парковый» Артем Калмыков скончался во время матча, сообщается на сайте Федерации футбола Серпухова.

Инцидент произошел в субботу во время матча десятого тура чемпионата Московской области по футболу Лиги В‑3 между командами «Парковый» и «Нара» (7:2).

Как отмечается в протоколе матча, футболист на 60-й минуте матча потерял сознание, игрок был вынесен за пределы поля, где ему оказывали медицинскую помощь до приезда бригады скорой помощи.

«На 27-м году ушел из жизни Калмыков Артем Дмитриевич, один из лучших серпуховских футболистов современности. Он стремился добиться победы не только своими физическими данными, не только натренированными скоростными качествами и отшлифованными техническими навыками. Федерация футбола Серпухова выражает соболезнования родным и близким», — говорится в заявлении федерации.