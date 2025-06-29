«Неправильно, что никак не оценили Дзюбу по итогам сезона. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого стремится. Такие люди делают государство сильнее». Тедеев об Артеме

"Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно.
Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артема в развитие футбола России должен был быть оценен. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень! «- сказал главный тренер “Акрона”.
«Дзюба — центр всего футбола в России. Надеемся, новый сезон сложится еще лучше, чем прошедший». Тедеев про Артема.