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«Неправильно, что никак не оценили Дзюбу по итогам сезона. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого стремится. Такие люди делают государство сильнее». Тедеев об Артеме

В марте 36-летний нападающий побил два рекорда. Сначала форвард «Акрона» стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, а позднее — лучшим бомбардиром сборной России.

Источник: Спортс"

"Немного смутило, что никак по итогам сезона не оценили Дзюбу. Он стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола, в составе сборной России. Я думал, что это как‑то отметят. Было очень неприятно.

Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артема в развитие футбола России должен был быть оценен. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень! «- сказал главный тренер “Акрона”.

«Дзюба — центр всего футбола в России. Надеемся, новый сезон сложится еще лучше, чем прошедший». Тедеев про Артема.

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