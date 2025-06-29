«Неправильно, что никак не оценили Дзюбу по итогам сезона. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого стремится. Такие люди делают государство сильнее». Тедеев об Артеме

Это неверно и неправильно, на мой взгляд. Вклад Артема в развитие футбола России должен был быть оценен. Младшее поколение видит в нем человека, к успехам которого оно стремится. Такие люди делают сильнее государство. Сожалею очень! «- сказал главный тренер “Акрона”.