Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
22:00
Интер
:
Флуминенсе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.75
П2
5.50
Футбол. Зарубежный
01.07
Манчестер Сити
:
Аль-Хиляль
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.42
П2
10.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Фламенго
2
:
Бавария
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
4
:
Интер
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Ботафого
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Бенфика
1
:
Челси
4
П1
X
П2

Месси обменялся футболками с Хакими и Дембеле и пообщался с Энрике после матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ

«Интер Майами» уступил «ПСЖ» в матче ⅛ финала КЧМ со счетом 0:4 и покинул турнир.

Источник: Спортс"

После матча Месси обнялся с Витиньей, с которым у него в 2023 году якобы произошел конфликт, а также пообщался с Джанлуиджи Доннаруммой и Преснелем Кимпембе.

Аргентинец обменялся футболками на поле с Ашрафом Хакими. Уже внутри стадиона Лионель обменялся майками с бывшим партнером по «Барсе» Усманом Дембеле, ныне выступающим за «ПСЖ».

Месси также встретился с Луисом Энрике в подтрибунном помещении, игрок тепло поприветствовал тренера, с которым работал в «Барселоне».

Фото: скриншоты трансляции, инстаграм Усмана Дембеле.

Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.
Читать дальше