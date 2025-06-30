Месси обменялся футболками с Хакими и Дембеле и пообщался с Энрике после матча с «ПСЖ» на клубном ЧМ

После матча Месси обнялся с Витиньей, с которым у него в 2023 году якобы произошел конфликт, а также пообщался с Джанлуиджи Доннаруммой и Преснелем Кимпембе.
Аргентинец обменялся футболками на поле с Ашрафом Хакими. Уже внутри стадиона Лионель обменялся майками с бывшим партнером по «Барсе» Усманом Дембеле, ныне выступающим за «ПСЖ».
Месси также встретился с Луисом Энрике в подтрибунном помещении, игрок тепло поприветствовал тренера, с которым работал в «Барселоне».
Фото: скриншоты трансляции, инстаграм Усмана Дембеле.
Узнать больше по теме
ФК «Барселона»: состав, ближайшие матчи и достижения клуба в 2025 году
Один из самых титулованных футбольных клубов в мире, «Барселона», в 2024 году отметил свое 125-летие. Сейчас «сине-гранатовые» продолжают борьбу за новые трофеи. В этом материале — ключевая информация о команде: история, состав, ближайшие матчи и финансовое положение.Читать дальше