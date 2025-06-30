«Спартак» продает любимчика Станковича, в «Зенит» едет экс-игрок «Барселоны». Трансферы и слухи дня

Напомним, Абена присоединился к «Спартаку» летом 2024 года и в прошлом сезоне провел 7 матчей в РПЛ. Его контракт с московским клубом действует до лета 2026 года. Станкович лично настоял на покупке Абены, с которым работал в венгерском «Ференцвароше». Но после серии ошибок, похоже, готов расстаться с любимчиком, который почти весь сезон провел в запасе.