«Спартак» продает любимчика Станковича, в «Зенит» едет экс-игрок «Барселоны». Трансферы и слухи дня

В России
Сутормин переходит в «Крылья Советов»
Инсайдер Иван Карпов сообщает, что 31-летний полузащитник подписал контракт с самарским клубом до 2026 года. Зарплата Сутормина составит 3 миллиона рублей в месяц.
Соглашение не предусматривает опции продления. В прошлом сезоне Сутормин выступал за «Ростов» на правах аренды из «Зенита», который он покинул по окончании сезона.
«Краснодар» отказался от Пальцева
«Краснодар» и махачкалинское «Динамо» временно прекратили обсуждение трансфера защитника сборной России Валентина Пальцева. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил об этом «Чемпионату».
Ранее «Краснодар» предложил за игрока 1,5 миллиона евро, в то время как «Динамо» просило 4 миллиона. Переговоры приостановились после того, как Пальцева удалили за массовую потасовку во время товарищеского матча с «Краснодаром». Контракт защитника с махачкалинским клубом действует до 2027 года.
Унаи отказался от перехода в «Спартак»
По информации издания Foot Mercato, полузащитник сборной Марокко и «Марселя» отклонил предложение московского клуба, несмотря на готовность «Спартака» платить ему 2,5 миллиона евро в год и единовременно перевести «Марселю» 12 миллионов евро.
Унаи объяснил отказ желанием получить «более серьезный спортивный вызов», хотя «Марсель» очень хотел продать его за предложенную сумму.
«Зенит» завершил переговоры по Роману Веге
Председатель правления петербургского клуба Александр Медведев объявил об успешном завершении переговоров с «Архентинос Хуниорс». 21-летний левый защитник Роман Вега вылетает в Санкт-Петербург для прохождения медосмотра.
Журналист Сесар Луис Мерло сообщает, что «Зенит» приобретет 90% прав на 21-летнего игрока за 9 миллионов долларов, которые будут выплачены двумя траншами: первый сразу, второй через полгода. Напомним, Вега выступает в Аргентине, а в 2022-м полгода провел в аренде в «Барселоне Б».
Заболотный стал игроком «Спартака»
Как сообщает «РБ Спорт», нападающий подписал контракт с красно-белыми и выбрал 91-й номер, под которым ранее выступал в ЦСКА и «Химках». Ранее журналист Иван Карпов подтверждал, что Заболотный успешно прошел медосмотр перед трансфером.
Абрахам отказал «Зениту»
Инсайдер Николо Скира сообщает, что 27-летний нападающий «Ромы» ответил отказом на предложение петербургского клуба. Абрахам хочет продолжить карьеру в одной из топ-5 европейских лиг.
Ранее сообщалось, что «Зенит» предложил «Роме» 20 миллионов евро за трансфер и готов был платить Абрахаму 5 млн евро в год по трехлетнему контракту. При этом Абрахам, несмотря на желание играть в топовой лиге, близок к переходу в турецкий «Бешикташ».
Абена может перейти в «Газиантеп»
Журналист Иван Карпов сообщает, что защитник «Спартака» ведет финальные переговоры о переходе в турецкий клуб. В ближайшее время игрок должен пройти медосмотр.
Напомним, Абена присоединился к «Спартаку» летом 2024 года и в прошлом сезоне провел 7 матчей в РПЛ. Его контракт с московским клубом действует до лета 2026 года. Станкович лично настоял на покупке Абены, с которым работал в венгерском «Ференцвароше». Но после серии ошибок, похоже, готов расстаться с любимчиком, который почти весь сезон провел в запасе.
Надер Гандри может уехать в Саудовскую Аравию
По данным Africafoot, защитник «Ахмата» может покинуть команду в текущее трансферное окно. Интерес к 30-летнему футболисту проявляют саудовские клубы «Аль-Хазм» и еще одна неназванная команда. Также издание упоминает о возможном интересе московского «Динамо».
Что в мире
Каземиро остается в «Манчестер Юнайтед»
Как сообщает Mirror, 33-летний бразильский полузащитник продолжит карьеру в английском клубе. На решение повлиял недавний вызов в сборную Бразилии. Каземиро хочет сыграть на ЧМ-2026 и считает, что выступления в АПЛ повышают его шансы на попадание в национальную команду. Он уже сыграл за сборную в двух матчах отборочного турнира в начале июня.
Рондон переходит в «Овьедо»
35-летний экс-форвард «Зенита», ЦСКА и «Рубина» покидает мексиканскую «Пачуку» и присоединится к испанскому клубу, который вернулся в Ла Лигу. За «Пачуку» венесуэлец забил 36 голов в 70 матчах. Рондон уже играл в Испании за «Малагу» и «Лас-Пальмас» в начале карьеры.