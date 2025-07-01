Дзюба может вернуться в «Зенит», чемпион Португалии хочет футболиста «Спартака». Трансферы и слухи дня

Что в России
«Зенит» может предложить Дзюбе работу в клубе после завершения карьеры
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев допустил возможность того, что лучшему бомбардиру в истории российского футбола Артему Дзюбе будет предложена работа в петербургском клубе после окончания карьеры.
«Нельзя в одну реку войти дважды — это об игроке. А про работу в клубе поговорим, когда он закончит. Не знаю, какие у него планы. У нас работают наши легенды. Мы очень чутко относимся к нашим легендам, к которым относится и Дзюба», — приводит слова Медведева «СЭ».
Воспитанник «Спартака» выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год, провел 249 матчей и забил 108 голов. Сейчас 36-летний Дзюба является игроком тольяттинского «Акрона».
«Ахмат» ведет переговоры по трансферу иранского защитника Заре
Мехди Хагитали, представитель иранского футболиста Мехди Заре, прокомментировал возможный переход защитника в клуб РПЛ.
«Мы на связи с “Ахматом”, ждем разрешения на трансфер от “Гол Гохара”. После согласования всех деталей между клубами Мехди отправится в Россию. Надеемся, в ближайшее время игрок перейдет в этот российский клуб», — сказал Хагитали в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В минувшем сезоне 22-летний Мехди Заре провел 23 матча в иранской Про-лиге. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость Заре в 900 тысяч евро.
«Черноморец» подписал вратаря «Краснодара»
Голкипер «Краснодара» Михаил Штепа продолжит карьеру в «Черноморце». Стороны заключили контракт на два года, сообщает пресс-служба новороссийского клуба. 22-летний вратарь начал заниматься футболом в академии «Локомотива», а продолжил в системе «Краснодара».
В прошлом сезоне Штепа выступал за песчанокопскую «Чайку» на правах аренды. Он сыграл за клуб 28 матчей, в которых пропустил 30 голов, отразил 102 удара и сделал 34 сейва.
Что в Европе и мире
Экс-игрок «Арсенала» Рэмзи продолжит карьеру в Мексике
Бывший полузащитник «Арсенала» и «Ювентуса» Аарон Рэмзи вылетает в Мексику для подписания контракта с местным клубом «Пумас», сообщает The Athletic. Соглашение будет рассчитано на один сезон с опцией продления на один год.
В минувшем сезоне 34-летний валлиец выступал за «Кардифф», где в 11 матчах отметился одним ассистом. Рэмзи известен по выступлению за «Арсенал»: в составе лондонцев он провел 369 матчей, забил 64 мяча и сделал 60 голевых передач.
Абрахам из «Ромы» станет игроком «Бешикташа»
Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам во вторник прилетит в Турцию и заключит четырехлетнее соглашение с «Бешикташем», сообщил в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо. Клубы согласовали все детали перехода, сумма трансфера составит около €20 млн.
Ранее СМИ сообщили, что «Зенит» хотел заплатить за Абрахама €20 млн и предлагал форварду зарплату €5 млн в год. Однако британец отказался переезжать в Россию, так как надеется продолжить карьеру в топ-5 европейских чемпионатов.
В прошлом сезоне 27-летний Тэмми Абрахам выступал за итальянский «Милан» на правах аренды, провел 45 матчей и набрал 17 (10+7) очков по системе «гол+пас».
Личка может возглавить клуб из Турции
Агент Анатолий Николаев, представляющий интересы бывшего главного тренера московского «Динамо» Марцела Лички, подтвердил факт переговоров с турецким клубом «Фатих Карагюмрюк». Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что чех близок к назначению на пост главного тренера «Фатих Карагюмрюк».
«Переговоры с “Фатих Карагюмрюк” действительно ведутся. К Марцелу обращались несколько клубов, пока он думает. Может, примет и это предложение», — сказал Николаев «Чемпионату».
Личка покинул пост главного тренера «Динамо» 1 мая. В сезоне-2025/26 «Фатих Карагюмрюк» будет выступать в высшем дивизионе Турции.
Новым президентом «Лиона» стала женщина
Новым президентом «Лиона» стала Мишель Канг, сообщает пресс-служба французского клуба. 66-летняя американская бизнесвумен корейского происхождения, которая входит в совет директоров «Лиона» с 2023 года, сменила на этому посту американца Джона Текстора, который также покинул совет директоров. Канг стала первой женщиной-президентом в истории клуба.
Генеральным директором «Лиона» назначен Михаэль Герлингер, который на протяжении 18 лет работал в «Баварии». Его последней должностью в мюнхенском клубе был пост вице-президента по спортивному бизнесу и соревнованиям.
Ранее Национальный департамент по контролю и управлению (DNCG) понизил семикратных чемпионов Франции в Лигу 2 из-за финансовых проблем. Клуб не согласился с этим решением и подал апелляцию. В прошлом сезоне «Лион» занял 6-е место в Лиге 1 и квалифицировался в Лигу Европы.
«Спортинг» заинтересован в подписании футболиста «Спартака»
Левый защитник «Спартака» Рикарду Мангаш может продолжить карьеру в Португалии. По информации O Jogo, интерес к 27-летнему игроку проявляет «Спортинг», который возглавляет Руй Боржеш, работавший ранее с Мангашем в «Витории» из Гимарайнша.
Ранее появилась информация, что представители футболиста предложили его услуги нескольким клубам из Португалии и Испании, а сам защитник хотел бы сменить команду.
Красно-белые приобрели Мангаша у «Витории» в сентябре прошлого года за 2 миллиона евро. В сезоне-2024/25 он провел за москвичей 17 матчей и забил 3 гола.
Появились новости о будущем Лионеля Месси
Инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на источник в «Интер Майами» сообщил, что Лионель Месси заинтересован в продлении сотрудничества с клубом.
«У Лео контракт до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества, необходимые для этого шаги уже предпринимаются», предложение", — написал Романо в своем аккаунте в соцсетях.