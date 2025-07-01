Бывший футболист сборной России спас жизнь юному игроку во время матча

«Да, был такой момент — столкновение вратаря с нападающим. По реакции ребят, которые были на поле, я понял, что там что-то серьезное, они стали звать на помощь. Я среагировал на это, прибежал с трибуны и оказал необходимую помощь. То есть игрок потерял сознание, начал западать язык. Я положил его на бок, чтобы не задохнулся, — есть определенные манипуляции, я владел информацией, поэтому реагировал на то, что произошло. После игры он подошел ко мне, поблагодарил, я сказал, что ничего страшного», — рассказал Шаронов в интервью РИА Новости.