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«Реал» и «Барселона» встретятся в 10-м и 35-м турах, мадридские дерби пройдут в 7-м и в 29-м. Ла Лига опубликовала расписание на сезон

Первый тур состоится 16−17 августа, последний — 23−24 мая.

Источник: Спортс"

Чемпионат откроется играми «Алавес» — «Леванте», «Атлетик» — «Севилья», «Сельта» — «Хетафе», «Жирона» — «Райо Вальекано», «Эспаньол» — «Атлетико», «Мальорка» — «Барселона», «Эльче» — «Бетис», «Реал» — «Осасуна», «Валенсия» — «Сосьедад» и «Вильярреал» — «Овьедо».

«Барселона» и «Реал» встретятся в 10-м и 35-м турах: сперва на «Сантьяго Бернабеу» (26 октября), затем на «Камп Ноу» (10 мая).

В гостях у «Атлетико» вице-чемпионы сыграют 28 сентября в рамках 7-го тура, на своем поле — 22 марта в рамках 29-го тура.

«Барселона» проведет игры против команды Диего Симеоне 11 января (дома) и 5 апреля (на выезде).

Следует отметить, что все приведенные даты носят ориентировочный характер.

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