Эзе согласен перейти в «Арсенал». У 27-летнего форварда «Кристал Пэлас» есть амбиции играть в ЛЧ (Sky Sports)

Лондонцы продолжают изучать условия сделки, и игрок становится их конкретной целью в этом трансферном окне, независимо от других кандидатов в атаку, сообщает Sky Sports News.
Утверждается, что Эзе открыт для перехода в «Арсенал». У 27-летнего футболиста есть амбиции играть в Лиге чемпионов.
Англичанин провел некоторое время в молодежной академии «канониров» в детстве, но был отчислен в возрасте 13 лет.
«Тоттенхэм» также выразил интерес к нападающему, но считается, что они сосредоточены на других целях.
В минувшем сезоне Эзэ провел 34 матча в АПЛ, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.