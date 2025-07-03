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Эзе согласен перейти в «Арсенал». У 27-летнего форварда «Кристал Пэлас» есть амбиции играть в ЛЧ (Sky Sports)

Ранее сообщалось, что «канониры» связывались с окружением форварда «Кристал Пэлас» на выходных.

Источник: Спортс"

Лондонцы продолжают изучать условия сделки, и игрок становится их конкретной целью в этом трансферном окне, независимо от других кандидатов в атаку, сообщает Sky Sports News.

Утверждается, что Эзе открыт для перехода в «Арсенал». У 27-летнего футболиста есть амбиции играть в Лиге чемпионов.

Англичанин провел некоторое время в молодежной академии «канониров» в детстве, но был отчислен в возрасте 13 лет.

«Тоттенхэм» также выразил интерес к нападающему, но считается, что они сосредоточены на других целях.

В минувшем сезоне Эзэ провел 34 матча в АПЛ, забил 8 голов и сделал 8 результативных передач. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.