«Первый сезон Станковича в “Спартаке”… Наверное, не очень нормально. Команда не смогла войти во второй круг как надо. Была потеря очков, поэтому, имея тот потенциал, который они показали, сезон сложился не очень нормально», — сказал экс-тренер сборной России.
Черчесов о 1-м сезоне Станковича в «Спартаке»: «Не очень нормально. Имея потенциал, команда не смогла войти во второй круг как надо»
Под руководством серба красно-белые заняли в Мир РПЛ 4-е место и дошли до финала Пути регионов Фонбет Кубка России.