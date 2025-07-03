Черчесов о 1-м сезоне Станковича в «Спартаке»: «Не очень нормально. Имея потенциал, команда не смогла войти во второй круг как надо»

«Первый сезон Станковича в “Спартаке”… Наверное, не очень нормально. Команда не смогла войти во второй круг как надо. Была потеря очков, поэтому, имея тот потенциал, который они показали, сезон сложился не очень нормально», — сказал экс-тренер сборной России.