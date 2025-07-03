Юран об игроках «Серик Беледиеспор»: «По выражению лиц было ясно, что они уже ознакомились с моей биографией. Интернет есть у всех»

— От руководителей клуба, турок (спортивного директора и президента), была поставлена задача — скомплектовать команду и сохранить ее в первом дивизионе. Вот здесь я хотел бы пояснить. А то в интернете пишут, что я возглавил клуб второй лиги. Это не так. «Серик Беледиеспор» вышел именно в первый турецкий дивизион. Это аналог нашей ФНЛ. Во вторую лигу я бы не поехал, какие бы условия мне ни предлагали.