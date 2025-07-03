ФИФА раздавала по 2 билета на матч «Боруссии» и «Монтеррея» тем, кто посещал игру «ПСЖ» — «Майами». В среду арену в Атланте заполнили менее чем наполовину (Daily

В итоге встречу немецкого и мексиканского клубов посетили лишь 31 442 зрителя, в то время как арена рассчитана на 71 тысячу мест.
Ранее ФИФА раздала по 4 пригласительных билета на матч ⅛ финала «Интер» — «Флуминенсе» (0:2) болельщикам, присутствовавшим на игре «Челси» — «Бенфика» (4:1 доп. вр.) — в качестве компенсации за 2-часовую остановку встречи с участием лондонского и португальского клубов. Оба матча проходили на стадионе «Банк оф Америка» в городе Шарлотт.
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