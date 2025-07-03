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Карасев о том, что ВАР «убивает игру»: «Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Нужно от этого отталкиваться»

— По поводу ВАР — от многих футболистов слышим, что эта система убивает игру.

Источник: Спортс"

— У меня встречный вопрос. Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Мы должны от этого отталкиваться.

К сожалению, совместить иногда не получается. На это есть много причин: все люди разные, судьи — тоже, футбольное образование отличается. Кто-то играл, кто-то меньше играл. Плюс нужно понимание футбола.

Учтите и эмоционально-психологическое состояние, когда ты сидишь в кабинке и понимаешь, что надо все делать быстро, а этот повтор плохой, на втором ничего не понятно, время идет… Все стремятся к совершенству, но я думаю, надо отталкиваться от того, чтобы было принято правильное решение, — сказал Карасев.