Карасев о том, что ВАР «убивает игру»: «Лучше много времени и правильное решение или мало времени и неправильное решение? Нужно от этого отталкиваться»

Учтите и эмоционально-психологическое состояние, когда ты сидишь в кабинке и понимаешь, что надо все делать быстро, а этот повтор плохой, на втором ничего не понятно, время идет… Все стремятся к совершенству, но я думаю, надо отталкиваться от того, чтобы было принято правильное решение, — сказал Карасев.