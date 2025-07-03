«Убрать “Торпедо” — все равно что разрезать живого человека». Олимпийская чемпионка Лидия Иванова обратилась к РФС

Пожалуйста, не спешите принять неправильное решение. Нельзя! Убрать «Торпедо» — все равно что разрезать живого человека. Подумайте очень хорошо. Нельзя допустить, чтобы слово «Торпедо» из футбольного мира исчезло. Слишком много вложено труда, мастерства, профессионализма, любви и денег в клуб. И люди от команды получали положительные эмоции.