Романцев о том, что «Спартак» «собирал все сливки советского футбола»: «Бог таким сказочникам судья. Брали тех, кто хотел играть именно за ромбик. Карпин, как и остальные, приходил не в стат

А вот то, что «Спартак» их у кого-то перехватил — явный перебор. В то время игроками еще не торговали и в вопросах перехода они сами выбирали команды. Переговоры с ними я не вел, поскольку этим не занимался. И теперь, уже столько лет спустя, вряд ли смогу точно сказать, кто общался с Цымбаларем и Никифоровым. Скорее это был Тарханов, который умел убеждать.