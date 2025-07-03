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Карасев не верит, что ИИ заменит арбитров: «С роботами-судьями это уже будет не футбол. Рефери же не просто фиксирует, а еще и управляет игрой»

— Нейросети активно развиваются, идут разговоры о том, что они могут заменить арбитров. Верите ли вы в это?

Источник: Спортс"

— Я просто не понимаю, как можно управлять футболистами с помощью искусственного интеллекта. Как это? Эмоции футболистов надо успокаивать. Судья же не просто фиксирует, а еще и управляет игрой. Где-то желтую карточку нужно показать, чтобы погасить страсти. Это целый процесс. Я не знаю, как с этим может справиться робот.

Хотя несколько лет назад мы еще думали: а как будем работать с ВАР? Казалось, что все далеко. А потом бах-бах — и все. И теперь мы уже привыкли работать с ним. Поэтому не знаю, как это может выглядеть с ИИ, но я думаю, уже к тому времени точно закончу. Буду просто смотреть футбол на даче в кресле-качалке. Хотя с роботами-судьями это уже будет не футбол, — сказал арбитр Мир РПЛ.