Карасев не верит, что ИИ заменит арбитров: «С роботами-судьями это уже будет не футбол. Рефери же не просто фиксирует, а еще и управляет игрой»

Хотя несколько лет назад мы еще думали: а как будем работать с ВАР? Казалось, что все далеко. А потом бах-бах — и все. И теперь мы уже привыкли работать с ним. Поэтому не знаю, как это может выглядеть с ИИ, но я думаю, уже к тому времени точно закончу. Буду просто смотреть футбол на даче в кресле-качалке. Хотя с роботами-судьями это уже будет не футбол, — сказал арбитр Мир РПЛ.