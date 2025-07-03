Роналду о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Покойтесь с миром, Диогу и Андре, мы все будем скучать по вам. Я выражаю соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье»

"Это невозможно. Только что мы были вместе в сборной, а потом ты женился.
Я выражаю свои соболезнования и желаю всей силы мира вашей семье, твоей жене и вашим детям. Я знаю, что вы всегда будете с ними.
Покойтесь с миром, Диогу и Андре. Мы все будем скучать по вам«, — написал нападающий сборной Португалии и “Аль-Насра”.
Глава FPF о гибели Жоты и его брата в ДТП: «Невосполнимая потеря для португальского футбола. Диогу был не просто фантастическим игроком, но и выдающимся человеком».
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
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