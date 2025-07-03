34-летний Рэмзи перешел в «Пумас». Экс-хавбек «Арсенала» покинул «Кардифф»

Последние два сезона валлиец, известный по игре за «Арсенал», провел в составе «Кардифф Сити». В Чемпионшипе у Рэмзи 21 матч за это время и 3 гола.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/PumasMX.
О подписании 34-летнего полузащитника объявили «Пумас».
Последние два сезона валлиец, известный по игре за «Арсенал», провел в составе «Кардифф Сити». В Чемпионшипе у Рэмзи 21 матч за это время и 3 гола.
Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.
Изображение: x.com/PumasMX.