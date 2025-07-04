«Торпедо» могут исключить из РПЛ как до, так и после начала сезона. Тогда в лиге останется 15 команд

— Смотря что игнорировать. Ведь даже если анализировать матчи «Торпедо», которые судил арбитр Максим Перезва, чье имя фигурирует в деле Соболева и Скородумова, то там не обнаружено решений арбитра в пользу автозаводцев. И участвовал ли в этом клуб в целом?