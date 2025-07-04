Салах досрочно вернется из отпуска в Греции из-за гибели Жоты. Вингер выходил на поле вместе с португальцем в 150 матчах за «Ливерпуль»

Египтянин выходил на поле вместе с Жотой в 150 матчах за мерсисайдский клуб — чаще за карьеру португалец играл бок о бок лишь с Рубеном Невешем. При взятии ворот Салах и Жота ассистировали друг другу 19 раз.
Первый предсезонный матч «Ливерпуль» проведет против «Престона» 13 июля.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше