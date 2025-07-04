Гендиректор «Торпедо»: «У клуба стабильность во всех сферах, РФС не хочет нас исключать. Большинство того, что сейчас пишут — неправда»

— Ничего этого мы не обсуждали. И большинство того, что сейчас пишут — это неправда. В РФС заявили, что они не хотят нас исключать. Есть какие-то юридические, правовые моменты, которые могут повлиять, но это, опять же, не чье-то желание. Тем более со стороны РФС, который так много делает для развития футбола в стране. Наверное, им никогда не нравится принимать подобные меры, тем более в отношении такого клуба, как «Торпедо».