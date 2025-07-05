Смолов подрался с двумя мужчинами в «Кофемании» в Москве — там же, где устроили драку Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов)

Как пишет Sport24, инцидент произошел в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году устроили драку. По итогам рассмотрения дела в суде они получили реальные сроки в колонии.