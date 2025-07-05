Смолов подрался с двумя мужчинами в «Кофемании» в Москве — там же, где устроили драку Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов)

Как пишет Sport24, инцидент произошел в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году устроили драку. По итогам рассмотрения дела в суде они получили реальные сроки в колонии.
О подробностях дела сообщается со ссылкой на данные инсайдера Ивана Карпова.
«28 мая в 7:30 утра у экс-нападающего “Краснодара” случился конфликт с двумя мужчинами в “Кофемании” на Никитской. Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали.
Впоследствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163 статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)", — говорится в сообщении Карпова.
В минувшем сезоне 35-летний Смолов стал чемпионом России в составе «Краснодара». В конце мая краснодарский клуб объявил о расставании с нападающим.