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Смолов подрался с двумя мужчинами в «Кофемании» в Москве — там же, где устроили драку Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов)

В соцсетях стало распространяться видео драки с участием известного российского футболиста Федора Смолова.

Источник: Спортс"

Как пишет Sport24, инцидент произошел в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев в 2018 году устроили драку. По итогам рассмотрения дела в суде они получили реальные сроки в колонии.

О подробностях дела сообщается со ссылкой на данные инсайдера Ивана Карпова.

«28 мая в 7:30 утра у экс-нападающего “Краснодара” случился конфликт с двумя мужчинами в “Кофемании” на Никитской. Что стало причиной пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали.

Впоследствии от Смолова требовали деньги за не публикацию этого видео. Это 163 статья УК РФ — вымогательство. Федя платить не стал и вот результат (видео появилось в пабликах с сомнительным описанием)", — говорится в сообщении Карпова.

В минувшем сезоне 35-летний Смолов стал чемпионом России в составе «Краснодара». В конце мая краснодарский клуб объявил о расставании с нападающим.