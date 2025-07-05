Карпин перехватил у «Спартака» бомбардира, футболист сборной России не вернется на родину. Трансферы и слухи дня

Что в России
В «Спартак» перейдет полузащитник «Бешикташа»
Московский «Спартак» сделал новое предложение по приобретению полузащитника турецкого «Бешикташа» Жедсона Фернандеша, сообщает журналист Серкан Дикме.
По данным источника, 26-летний Фернандеш готов к переезду в Россию.
В прошлом сезоне Жедсон Фернандеш провел за «Бешикташ» 49 матчей, забил 12 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 18 миллионов евро.
Сергеев стал игроком московского «Динамо»
«Крылья Советов» объявили о переходе нападающего Ивана Сергеева в московское «Динамо» Валерия Карпина.
Столичный клуб подписал с 30-летним игроком контракт до лета 2028 года.
В сезоне-2024/25 футболист провел за самарцев 30 матчей, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.
«Крылья Советов» приобрели форварда у «Зенита» в сентябре 2024 года за 2 миллиона евро. Transfermarkt оценивает стоимость Сергеева в 3 миллиона.
Ранее сообщалось, что форвард может перейти в «Спартак».
Сутормин проходит медосмотр с «Крыльями Советов»
Бывший вингер «Зенита» Алексей Сутормин проходит медосмотр в составе «Крыльев Советов», сообщается в соцсетях клуба.
Ранее появилась информация о том, что стороны договорились о контракте до лета 2026 года без опции продления, зарплата игрока, предположительно, составит 3 млн рублей в месяц.
«Зенит» объявил об уходе Сутормина 3 июня. Первую половину 2024 года игрок провел в аренде в «Сочи». В сезоне-2024/25 Сутормин играл также на правах аренды за «Ростов», где в 33 матчах отметился 2 голами и 1 ассистом.
В составе «Зенита» Сутормин провел 127 матчей, забил 13 мячей и сделал 11 голевых передач.
«Фламенго» — в шаге от приобретения Карраскаля
Полузащитник московского «Динамо» Хорхе Карраскаль стал на один шаг ближе к переходу во «Фламенго».
Как сообщает журналист Вене Казагранде, стороны урегулировали вопрос по форме оплаты.
Бразильцы заплатят за игрока тремя платежами. Ранее сообщалось, что общая сумма трансфера составит 12 миллионов евро.
Сейчас российский клуб запросил у «Фламенго» банковские гарантии. Сделка близка к положительному исходу.
Жерсон перешел в «Зенит»
«Фламенго» объявил о переходе центрального полузащитника Жерсона в «Зенит».
Как сообщает пресс-служба клуба, контракт 28-летнего игрока был расторгнут в пятницу, 4 июля, после подачи им заявления о расторжении соглашения в одностороннем порядке и поступления от петербуржцев суммы отступных в размере 25 миллионов евро в полном объеме.
«Фламенго» благодарит футболиста за проведенное в команде время, в течение которого он завоевал несколько титулов, удостоился чести носить красно-черную майку и стал кумиром за свою самоотверженность на поле. Клуб желает ему успехов в продолжении карьеры", — говорится в заявлении.
В этом сезоне Жерсон провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.
Что в Европе
Коутиньо перешел в «Васко да Гама»
«Астон Вилла» сообщила об уходе из клуба экс-игрока сборной Бразилии Филиппе Коутиньо.
Бразильский «Васко да Гама» после годичной аренды оформил полноценный трансфер бывшего полузащитника «Ливерпуля», «Барселоны», «Интера» и «Баварии».
Именно в «Васко да Гама» 33-летний Коутиньо начинал карьеру.
В составе «Астон Виллы» атакующий хавбек провел 43 матча, в которых забил 6 голов.
«Барселона» нашла альтернативу Уильямсу, продлившему контракт с «Атлетиком»
«Барселона» продолжит вести переговоры по трансферу Луиса Диаса из «Ливерпуля».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» уже отказал и «Барселоне», и «Баварии» в переговорах по колумбийцу, однако каталонцы вновь попытаются его заполучить после срыва трансфера Нико Уильямса из «Атлетика».
В пятницу, 4 июля, «Атлетик» официально объявил о продлении контракта с Нико до 30 июня 2035 года.
«Арсенал» хочет заплатить «Реалу» 90 млн за Родриго
Лондонский «Арсенал» продолжает активно изучать потенциальный трансфер нападающего «Реала» Родриго.
Как сообщает AS, «канониры» готовы выложить за переход более 90 миллионов евро. Они будут долго готовить эту сделку. Футболист попросил его не беспокоить во время клубного чемпионата мира.
Ожидается, что активная фаза переговоров наступит после КЧМ. Главный тренер сливочных Хаби Алонсо проведет беседу с игроком, выяснив его планы на будущее, и обозначит свои.
«Арсенал» в свою очередь планирует построить амбициозный проект, где Родриго станет вишенкой на торте: они хотят видеть в нападении Виктора Дьекереша («Спортинг») или Беньямина Шешко («Лейпциг»), Букайо Сака и Родриго.
Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании
Как стало известно Sport24, бывший полузащитник «Гавра» Далер Кузяев хочет продолжить карьеру в Испании.
«У него уже есть вид на жительство в Испании, а это серьезный плюс при трудоустройстве. Сейчас рассматриваются несколько клубов Ла Лиги. Кузяев хочет остаться в Европе, и Испания — приоритетное направление. Переговоры идут аккуратно, но все планомерно идет к тому, что следующим клубом Далера может стать команда из Ла Лиги», — сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
Кузяев перешел в «Гавр» из «Зенита» на правах свободного агента летом 2023 года. В прошлом сезоне 32-летний футболист принял участие в 13 матчах и забил 1 гол.