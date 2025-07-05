Карпин перехватил у «Спартака» бомбардира, футболист сборной России не вернется на родину. Трансферы и слухи дня

«Фламенго» благодарит футболиста за проведенное в команде время, в течение которого он завоевал несколько титулов, удостоился чести носить красно-черную майку и стал кумиром за свою самоотверженность на поле. Клуб желает ему успехов в продолжении карьеры", — говорится в заявлении.