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Губерниев об инциденте со Смоловым: «Футболисты, хватит завтракать в “Кофемании”… Ешьте дома уже»

«Футболисты, хватит завтракать в “Кофемании”… Ешьте дома уже…», — написал комментатор в своем телеграм-канале.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» Федора Смолова. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве.

В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. По итогам рассмотрения дела в суде они получили реальные сроки в колонии.

Экс-футболист «Краснодара» ударил двух мужчин — предположительно, из-за оскорблений в свой адрес.

Смолов в мае ударил двух мужчин в «Кофемании» в Москве — там же, где дрались Кокорин и Мамаев в 2018-м. У Федора вымогали деньги, чтобы видео не ушло в сеть (Иван Карпов).