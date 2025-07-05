ЖФК ЦСКА объявил о переходе Милены Николич из «Базеля»

Николич выступала за «Базель» с 2023-го по 2025 год и отметилась 26 голами в составе швейцарцев. Ранее 33-летняя футболистка выступала за «Байер» из Леверкузена и «Спартак» Суботица. В составе армейцев нападающий будет выступать под номером 66.