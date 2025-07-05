Истомина о драке Смолова: «Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию, но сумма запрашивалась все больше, нас шантажировали месяц. Когда мы отказались, видео “слили” в интернет»

Мой муж раскаялся, извинился и предложил компенсацию. Однако, в дальнейшем сумма запрашивалась все больше и больше и кто знает, какой была бы следующая. Мы поняли, что примирение сторон невозможно, и отказались от сомнительных условий. Они шантажировали нас на протяжении месяца. Это была череда звонков от людей, не имевших отношения к делу, но которые обещали во всем разобраться.