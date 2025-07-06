Смолов заявил в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и мошенничестве. У форварда требовали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в субботу вечером Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и мошенничестве. Речь идет о статье 163 УК РФ «Вымогательство» и статье 159 «Мошенничество», а именно покушение на мошенничество в особо крупном размере.