Смолов заявил в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и мошенничестве. У форварда требовали деньги, чтобы видео с дракой не попало в сеть

Сообщалось, что в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в субботу вечером Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве 20 млн рублей и мошенничестве. Речь идет о статье 163 УК РФ «Вымогательство» и статье 159 «Мошенничество», а именно покушение на мошенничество в особо крупном размере.
Отмечается, что Смолов подтвердил факт обращения в полицию.