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«Реал» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ

В ¼ финала мадридцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (3:2).

Источник: Спортс"

«ПСЖ» ранее обыграл «Баварию» со счетом 2:0.

Полуфинальный матч между командами пройдет 9 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.

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