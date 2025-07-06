«Реал» сыграет с «ПСЖ» в полуфинале клубного ЧМ

«ПСЖ» ранее обыграл «Баварию» со счетом 2:0.
Полуфинальный матч между командами пройдет 9 июля и начнется в 22:00 по московскому времени.
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