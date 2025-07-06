Матч «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ закончился массовой потасовкой

После финального свистка состоялась потасовка с участием более чем 40 человек, включая находившихся на поле игроков, запасных и членов тренерского штаба. У «Локомотива» были удалены Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов, в составе гостей красные карточки получили Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян, Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и Сослан Бетеев.