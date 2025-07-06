Матч «Локомотива» и ЦСКА в ЮФЛ закончился массовой потасовкой

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Матч Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) — 1 (игроки не старше 18 лет) между московскими «Локомотивом» и ЦСКА завершился массовой потасовкой.
Встреча 13-го тура прошла в субботу на «Сапсан-Арене» в Москве и завершилась победой армейцев со счетом 2:1.
После финального свистка состоялась потасовка с участием более чем 40 человек, включая находившихся на поле игроков, запасных и членов тренерского штаба. У «Локомотива» были удалены Кирилл Комаров, Михаил Вишняков и Александр Беспалов, в составе гостей красные карточки получили Тамерлан Шанхоев, Мхитар Давидян, Дмитрий Рамонов, Тимур Хужахметов и Сослан Бетеев.
ЦСКА с 32 очками идет вторым в таблице ЮФЛ-1, «Локомотив» (31 очко) — третьим.