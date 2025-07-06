Сестра Роналду о его пропуске похорон Жоты: «Когда умер отец, нам пришлось иметь дело с потоком камер и любопытных зевак. Стыдно смотреть, как подчеркивается отсутствие Криштиану, а не боль семьи»

"Когда умер мой отец, вдобавок к боли утраты нам пришлось иметь дело с потоком камер и любопытных зевак на кладбище и везде, куда мы шли. И внимание было не таким, как сейчас с точки зрения доступа… Мы [дети] никак не могли покинуть часовню, это было возможно только во время похорон, такой была шумиха.