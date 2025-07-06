Сестра Роналду о его пропуске похорон Жоты: «Когда умер отец, нам пришлось иметь дело с потоком камер и любопытных зевак. Стыдно смотреть, как подчеркивается отсутствие Криштиану, а не боль семьи»

Сообщалось, что Роналду не присутствовал на церемонии, чтобы избежать нездорового ажиотажа в СМИ и давления на семью погибших футболистов. По данным A Bola, игрок «Аль-Насра» поддерживает связь с близкими Жоты, и вместе они пришли к выводу, что такое решение — лучшее в данной ситуации.
"Когда умер мой отец, вдобавок к боли утраты нам пришлось иметь дело с потоком камер и любопытных зевак на кладбище и везде, куда мы шли. И внимание было не таким, как сейчас с точки зрения доступа… Мы [дети] никак не могли покинуть часовню, это было возможно только во время похорон, такой была шумиха.
На похоронах были президенты, тренеры национальной сборной того времени, такие как Луис Филипе Сколари и т. д. Я не помню, чтобы видела кого-либо из них. Они, конечно, приветствовали меня, но боль ослепила меня.
О боли, семье и настоящей поддержке… Вы никогда не узнаете, что это значит, пока не пройдете через это. Если кто-то пришлет мне сообщение с критикой чего-либо, что делает мой брат, я его заблокирую (полностью проигнорирую), то есть он сделает это только один раз.
Это становится утомительным. Фанатизм. Критика ни к чему, повторяю, ни к чему… Больное общество… У всех нас есть семьи. Абсурдно и стыдно смотреть, как телеканалы/комментаторы/соцсети подчеркивают отсутствие, а не уважительно чтят боль покалеченной семьи, разрушенной потерей двух братьев. Мне даже стыдно смотреть. Прискорбно.
И так живет мир… Общество и мнение сегодня ничего не стоят. Они сами стали бездонными ямами. Мне жаль… И война тоже такая. Поверьте мне. Человеческое зло — это тоже война. И каждый день нам приходится с ним бороться. Так оно и есть", — написала Катя Авейру в инстаграме.