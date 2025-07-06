Булыкин о драке Смолова: «Я думал, нас научил пример с Кокориным и Мамаевым — так поступать нельзя! Спортсмены должны быть готовы к провокациям и не реагировать на них»

Спортсмены должны быть готовы ко всем провокациям и никак не реагировать на них. По крайней мере, на футбольном поле. За футбольным полем тоже очень много противников твоей команды, которые пытаются вывести тебя из равновесия, спровоцировать. Ты должен понимать, чем это может закончиться, и не вступать ни в какие перепалки, передряги, ну и уж тем более не драться. Если это самооборона — это одно, а драться, конечно, не стоит. Нужно просто разворачиваться и уходить от таких людей, которые тебя провоцируют.