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«Реал» и Ассоциация футболистов Испании потребуют трехнедельного отпуска после КЧМ. Ла Лига пообещала перенести первый матч сезона в случае выхода в ¼ финала, но отказывается это делать (As)

Мадридский клуб вышел в полуфинал клубного чемпионата мира и сыграет с «ПСЖ» 9 июля. Первый матч нового сезона в Ла Лиге против «Осасуны» «Реал» должен провести 19 августа.

Источник: Спортс"

Как сообщает As, «Реал» и Ассоциация футболистов Испании (AFE) требуют предоставления игрокам трехнедельного отпуска после клубного чемпионата мира, что предусмотрено коллективным договором, и трехнедельной предсезонной подготовки. Клуб и профсоюз начали переговоры, чтобы подать совместный запрос в Ла Лигу и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на перенос первого матча в сезоне.

Отмечается, что ранее Ла Лига после переговоров с AFE согласилась отложить начало сезона для клубов, представлявших Испанию на КЧМ, в случае выхода в ¼ финала. Несмотря на это, на данный момент Ла Лига отказывается идти навстречу «Реалу». Не исключено, что в ситуацию вмешается Комитет по соревнованиям.