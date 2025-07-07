«Реал» и Ассоциация футболистов Испании потребуют трехнедельного отпуска после КЧМ. Ла Лига пообещала перенести первый матч сезона в случае выхода в ¼ финала, но отказывается это делать (As)

Отмечается, что ранее Ла Лига после переговоров с AFE согласилась отложить начало сезона для клубов, представлявших Испанию на КЧМ, в случае выхода в ¼ финала. Несмотря на это, на данный момент Ла Лига отказывается идти навстречу «Реалу». Не исключено, что в ситуацию вмешается Комитет по соревнованиям.