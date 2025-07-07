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Талалаев недоволен календарем «Балтики» на старте сезона: «За 28 дней семь игр, из них пять на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, мы должны в Москве чуть ли не месяц

— Тот месяц, который нам предстоит… Мало того, что будет семь игр в чемпионате, из которых всего две — домашних, так у нас еще в Кубке есть игры. Честно, наверное, стоит немножко думать о футболистах, командах и направлять в правильное русло.

Источник: Спортс"

— Начало сезона очень сложное у вас: «Динамо», «Спартак». Тяжело это держать в голове или вы не думаете об этом?

— Держать в уме тяжело. Как бы мы ни хорохорились, но все равно мы понимаем уровень команд, с которыми нам играть. Тяжело ли готовится? Нет.

Другой момент, что, когда у тебя нет возможности побывать дома с семьей, тебе нужно постоянно летать и играть на выезде. По этой логистике мы должны в Москве чуть ли не месяц прожить, иначе мы не долетим. У нас получается за 28 дней семь игр, из которых пять на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, — заявил главный тренер «Балтики».