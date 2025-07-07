Талалаев недоволен календарем «Балтики» на старте сезона: «За 28 дней семь игр, из них пять на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, мы должны в Москве чуть ли не месяц

Другой момент, что, когда у тебя нет возможности побывать дома с семьей, тебе нужно постоянно летать и играть на выезде. По этой логистике мы должны в Москве чуть ли не месяц прожить, иначе мы не долетим. У нас получается за 28 дней семь игр, из которых пять на выезде. Кто‑то должен думать о российском футболе, — заявил главный тренер «Балтики».