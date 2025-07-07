Семак о молодежи «Зенита»: «Возлагаем надежды на Шилова. Кондаков тоже приятное впечатление оставляет, у него хорошее будущее»

Даниил тоже приятное впечатление оставляет, и, думаю, он один из тех игроков, у которых хорошее будущее. Сегодня так получилось, что он не так много сыграл. Думаю, будут еще матчи, где он еще сможет себя проявить. Очень хорошая и светлая голова, хорошие передачи. Будем привлекать к матчам, к тренировкам с основным составом, — сказал Семак.