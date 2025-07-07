Малком близок к уходу из «Аль-Хилаля». «Зенит» хотел вернуть вингера месяц назад (Rádio Bandeirantes)

По данным источника, у Малкома случился конфликт с болельщиками «Аль-Хилаля» после поражения от «Флуминенсе» (1:2) в матче ¼ финала клубного чемпионата мира.
Также на уходе Малкома настаивает тренер саудовцев Симоне Индзаги.
Как сообщает Rádio Bandeirantes, около месяца назад «Зенит» хотел вернуть футболиста, выступавшего за петербургский клуб с 2019 по 2023 год.
В 49 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Аль-Хилаль» на счету Малкома 14 голов и 17 ассистов. Соглашение с игроком рассчитано до июня 2027-го.